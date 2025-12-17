2026年1月15日より、Minimal（ミニマル）の新作チョコレート「NEW ARTS & CRAFTS」シリーズが、バレンタイン催事限定で販売されます。新しい装丁で登場する24種類のチョコレートは、ウィリアム・モリスのデザインから抽象画まで多彩なアートパッケージが施され、見た目も味わいも楽しめる一枚です。大切な人に特別な瞬間を届けてみませんか♪ 多彩なアートデザインと個性豊かな味わい