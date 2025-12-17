静岡銀行の八木稔頭取全国地方銀行協会（地銀協）は17日、片岡達也会長＝横浜銀行頭取＝（58）の後任に、静岡銀行の八木稔頭取（62）を内定したと発表した。来年6月の理事会で正式に決まり就任する。任期は1年。片岡氏は17日に開いた定例記者会見で、八木氏について「幅広い知見を持ち、強いリーダーシップを兼ね備えた方だ」と語った。八木稔氏（やぎ・みのる）慶大卒。87年静岡銀行。副頭取などを経て22年10月から頭取。