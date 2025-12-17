海上保安庁の瀬口良夫長官は17日の定例記者会見で、羽田空港で日航機と衝突した海保機の乗員5人が死亡した事故から来年1月で2年になるのを前に「事故の記憶を風化させることなく、再発防止に全力で取り組む」と述べた。瀬口氏は、事故後に海保職員が管制官や航空会社のパイロットらを交え官民で安全策を議論する各空港の「滑走路安全チーム」に参加するなどしてきたことを紹介。「これらを通じ、安全対策を強化する」とした。