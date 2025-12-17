牛丼などを無銭飲食したとして、甲府署は１５日、甲府市の無職の男（３５）を詐欺容疑で現行犯逮捕した。調べに対し「どうしても腹がすいていたので食べてしまった」と供述しているという。発表によると、男は同日午後２時頃〜同５時５０分頃、１人で訪れた市内の牛丼チェーン店で、牛丼などの丼もの計５杯などを注文したが、代金計３０９０円を支払わなかった疑い。容疑を認めているという。食事を終えた男が「（代金を）支