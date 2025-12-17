株式会社マイナビ（東京都千代田区）は、このほど「2025年冬ボーナスと転職」に関する調査を実施しました。同調査によると、転職を検討している正社員の3人に1人が、想定よりも賞与額が高かったことで「転職を思いとどまった経験がある」と回答しました。では、転職を思いとどまった賞与支給額はいくらだったのでしょうか。【グラフ】「転職するのを思いとどまった」賞与の金額は？（調査結果を見る）調査は、従業員数3人以上の企