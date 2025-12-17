迫力エアロ仕様の新型「RAV4」初公開！トヨタは2025年12月17日、6代目となる新型「RAV4」を発売したと発表。同日、トヨタカスタマイズ&ディベロップメントは、同車のカスタムパッケージ「MODELLISTA AERO PARTS SET for Z」と「MODELLISTA AERO PARTS SET for アドベンチャー」を初公開しました。RAV4は1994年に登場したクロスオーバーSUV。今回発売となった7年ぶり全面刷新を遂げた6代目となる新型モデルは「Life is an A