「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。12月16日（火）の放送は、Paleduskが2回目の登場。聞いてほしい武勇伝を"仕方なく"披露する「しょうがねぇな武勇伝」を開催！【動画】粗品の奇行で現場騒然!?「誰がこんなの食うねん！」コラボ曲REC中に事件メタルコアサウンドで注目を集め、海外レーベルとも契約。世界中から熱視線を浴びるバンド・Paledusk。今年11月には、粗品（霜降り明星）とのコラボ曲「NO WAY!! feat. 粗品