ABEMAは恋愛トークバラエティ『失恋ドーナッツ』を全2回にわたって無料放送する。 本番組は、ゲスト出演するZ世代の女性芸能人の過去の失恋経験を再現ショートドラマ化して語り明かす特別番組だ。12月22日に行われる初回放送には堀未央奈、中島結音、たけうちほのか、小國舞羽、おさきがゲスト出演する。MCは令和ロマンのくるまと髙橋ひかるの2人だ。 ショートドラマは縦型恋愛ショー