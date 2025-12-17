倉敷市立本荘小学校ではENEOSサンフラワーズの元選手らによるバスケットボール教室が開かれました。 【写真を見る】アテネ五輪女子バスケット主将・大山妙子さんが教室「体を動かすことが好きになってくれる子どもたちに」【岡山・倉敷市】 水島にも製油所があるENEOSが社会貢献活動として全国で開催しているもので、アテネ五輪で主将を務めた大山妙子さんらがドリブルやシュートのコツを指導していきました。