瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がっていて、雨の降っているところがあります。夜も雲に覆われて、雨雲のかかるところがあるでしょう。 18日も明け方にかけておおむね曇りの予想ですが、その後は晴れの範囲が広がりそうです。朝の最低気温は岡山で4度、津山で3度、高松で6度でしょう。17日朝と同じくらいの気温になります。日中の最高気温は岡山と高松で14度、津山で12度の見込みです。岡山県では17日よりも大