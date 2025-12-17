第34回全日本高校女子サッカー選手権（29日開幕、兵庫県立三木総合防災公園など）に出場する筑陽学園（福岡県太宰府市）の女子サッカー部員らが17日、福岡県庁を訪れ、上田哲子副知事に全力プレーを宣言した。豊富な運動量と堅守を誇る筑陽学園は、11月の同県大会決勝で東海大福岡を1―0で破って初優勝を遂げた。同選手権出場は2大会ぶり4度目だが、過去は九州での大会で上位に入ってのもので、県代表として臨むのは初めて。本