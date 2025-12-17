年末年始が近づくと、決まって浮上する話題がある。「今年は帰る？帰らない？」年末年始に実家へ帰省し、家族や親戚とゆっくり過ごす――。かつては当たり前のように語られてきたこの時間も、いまや贅沢な選択として受け止められつつある。 【画像】客で混み合う国内線空港の出発ロビー 帰省するだけで10万円物価高騰で悲鳴 年末が近づくにつれ、SNSには今年もこんな声が並んでいた。 「今年の冬は帰省せ