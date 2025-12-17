クリスマスを前に果物のおくりものです。 【写真を見る】手からこぼれおちそうなほどの大きさ！ 地元で採れた旬のリンゴが園児へ（山形・東根市） 山形県東根市では、地元で採れた旬のリンゴが園児に贈られました。 「おいしく食べてね」 「ありがとうございます」 園児に贈られたのは手からこぼれおちそうなほど大きなリンゴ。東根市特産の、ふじりんごです。 今回、食育事業の一環で、安全でおいしい市の農産物の魅力を広