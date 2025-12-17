タクシー運賃が１２月１７日から平均で１０％値上げされました。札幌市と江別市、北広島市、そして石狩市の一部地域のタクシー運賃の改定を整理します。１７日から初乗り運賃は６７０円から６００円へと、見た目上は「値下げ」となりました。しかし、運賃が加算される距離が１.２８キロから１.０５キロへ短縮されたため、実質的にはおよそ５０円の値上げです。さらに、迎車料金も２００円まで可能だったものが３００円