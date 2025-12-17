息子の首を絞めて殺害した罪に問われている母親の裁判で、執行猶予付きの判決が言い渡されました。 被告の女（８０）は、今年５月、広島市中区白島九軒町の土手で息子（５５）の首をロープで締め付けるなどして殺害した罪に問われています。 これまでの裁判で検察側は、「独善的な判断で被害者を殺害した」などとして懲役８年を求刑していました。 17日の裁判で広島地裁は、犯行直後に自首していることや、７年にわたり被