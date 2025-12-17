札幌市南区白川で2025年12月17日、クマ2頭が目撃されましたが、札幌市が調査した結果、クマである可能性は低いことがわかりました。17日午前11時40分ごろ、除雪していた人から「道路向かいでクマを目撃した。親グマと子グマ1頭ずつ」と110番通報がありました。警察によりますと、目撃者は体長1.5メートルと1メートルのクマ2頭が、北側の山方向に歩くのを見たということです。目撃者とクマの距離は50メートルほど