『ミス東スポ2026』が17日、都内で行われた決定記者会見でお披露目された。グランプリには三上ひびき（26）、準グランプリは美波ふう（年齢非公表）、Mii（年齢非公表）、SNS・メディアPR賞は瑚春（20）、審査員特別賞は澪奈（29） 、澪音（MIO／21）が選出された。【全身ショット】8キロ落とた美脚を披露、清楚な白ワンピで登場した澪奈審査員特別賞には澪奈が選ばれた。グランプリの三上同様に昨年から挑戦し、2年目で見事に賞