東京市場まとめ 1.概況 日経平均は29円高の49,413円をつけ、反発して寄付きました。寄付きは自律反発狙いの買いが先行するも、早々に下落に転じ、直後の9時4分には305円安の49,077円をつけ、本日の安値を更新しました。その後は徐々に持ち直し、前場後半にかけて再び上昇すると、170円高の49,553円で午前の取引を終えました。後場も総じて方向感に欠ける展開となりました。中盤には再び下落に転じる場面もみられましたが、後半に