中国の王毅外相は中東3か国を訪れ、高市首相の台湾有事をめぐる発言について中国の立場に理解を求めました。中国外務省によりますと王毅外相は、中東のアラブ首長国連邦、サウジアラビア、ヨルダンの3か国を歴訪しました。王毅外相は訪問先の各国に対し「台湾に関する歴史的事実を紹介した」としていて、高市首相の発言を批判する中国の立場に理解を求めたとみられます。また、王毅外相は各国が「中国への内政干渉に断固反対する立