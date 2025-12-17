在日米軍司令部は17日、憲兵隊が11月、沖縄県沖縄市で単独パトロール中に米国籍の民間人を拘束したことに関し「調査は継続中だが、拘束が誤りであったことは明白だ。憲兵隊が米軍人だと信じて近づいた」と明らかにした。調査が終わるまで県内での単独巡回を一時停止したとし「憲兵隊員を再訓練している」と、再発防止の意志を強調した。米軍は基地外での米兵の行動を規制する「リバティー制度」に基づき帰宅を促し、ID提示を拒