観光客でにぎわう神奈川県鎌倉市の商店街。1〜11月に日本を訪れた外国人客は推計3906万5600人となり、通年での過去最多を更新した＝17日午後1〜11月に日本を訪れた外国人客が推計3906万5600人となり、通年で過去最多だった2024年の3687万148人を更新した。政府観光局が17日発表した。円安傾向を受け、アジアや欧米など幅広い国・地域から増え、年間初の4千万人突破が確実な情勢だ。増加に伴うオーバーツーリズム（観光公害）対策