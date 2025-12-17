ＤｅＮＡ入りが確実となっているジョン・デュプランティエ投手が１６日（日本時間１７日）、阪神のＶ旅行に参加。約２カ月ぶりに再会したチームメートたちと旧交を温めた。アロハシャツを着てレセプションパーティーの会場に入ったデュプランティエ。選手、関係者と記念撮影を行い、村上の乾杯のあいさつではヤジを飛ばすシーンもあった。昨オフに阪神と契約した右腕は来日１年目の今季、１５試合に登板し６勝３敗、防御率１