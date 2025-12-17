大阪国際文化芸術プロジェクト「壽初春歌舞伎特別公演」（来年1月7〜25日、大阪松竹座）の記念トークイベント「映画『国宝』と『京鹿子娘道成寺』」が17日、大阪松竹座で行われ、歌舞伎俳優中村鴈治郎（66）、中村壱太郎（35）、李相日監督（51）が登壇した。11日に米ロサンゼルスで行われたトム・クルーズ主催「国宝」上映会の裏側を明かした。国宝は第98回アカデミー賞の国際長編映画賞とメーク・ヘアスタイリング賞の2部門で