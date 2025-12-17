「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（３１日午後７時２０分）のゲスト審査員７人が決定した。サッカー元日本代表の「カズ」ことＪＦＬ鈴鹿ＦＷ三浦知良、現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」ヒロインで女優の郄石あかりら。「紅白」公式サイトで１７日、発表された。ほかの５人は、昨年のパリパラリンピックの車いすテニス男子シングルスで金メダルに輝いた小田凱人、来年放送のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主