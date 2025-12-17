H3ロケット8号機が、きょう17日午前、種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、直前で、打ち上げは中止となりました。JAXAは、ロケットなどを冷却する設備に異常が検知されたためとしています。 「18、17・・・」 （記者）「今カウントダウンがとまりました」 H3ロケット8号機は、17日午前11時11分に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、打ち上げ17秒前でカウントダウンを中止しました