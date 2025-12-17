2025年12月18日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月18日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！あなたの星座は何位……？【1位】