岡山後楽園門松飾り付け提供：岡山後楽園 新年を迎える毎年の恒例行事です。 日本三名園の一つ、岡山市北区の岡山後楽園は、12月24日午前10時から門松の飾り付けを行います。一般の人に見学してもらえるよう、正門前で飾り付けるということです。 竹や松、葉ボタンを設えた門松に、職員がセンリョウなどを取り付けて仕上げる様子を、ぜひ、見学してほしいとしています。 門松の高さは約2ｍ、直径約60cmで、2026年1