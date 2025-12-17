韓国で「超・親米」と見られていた外交専門家が、ついに米国に見切りをつけた。「米国には裏切られる可能性が高い。自分の国は自分で守ろう」と言い出したのだ。視線の先には核武装中立がある、と韓国観察者の鈴置高史氏は言う。中国になびかぬ最後の親米派鈴置：実に興味深いインタビュー記事が左派系紙、ハンギョレに載りました。語ったのは代表的な保守の安保専門家、千英宇（チョン・ヨンウ）韓半島未来フォーラム理事長です