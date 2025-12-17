ポンド下落、予想下回る英ＣＰＩが明日の利下げ観測を支援＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、ポンド売りが目立っている。日本時間午後４時に発表された英ＣＰＩ（11月）が予想を下回る伸びにとどまったことが背景。あすの英中銀金融政策発表を控えて、市場での利下げ観測の一段の支援材料となっている。 ポンドドルは1.3380付近から1.3330付近へと下落。ポンド円は208円目前まで買われていたが、発表後には207.23付近に安