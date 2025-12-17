アジア・コモディティ騰落率ランキング＝12/17営業日時点＝ 上海ゴム 0.65％ 上海異形鉄筋 0.03％ 上海銅 -0.06％ 大連とうもろこし -0.13％ 上海重油 -0.16％ 大連ポリエチレン -0.51％ ＊数値は前日比％