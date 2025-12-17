ドル円やユーロドルもドル買いの動き、ポンドドル急落で＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、総じてドル買いが優勢。英CPIが予想を下回ったことを受けてポンドドルが急落しており、ドル買い圧力がその他主要通貨にも波及している。ドル円は高値を155.53レベルに伸ばし、ユーロドルは安値を1.1703レベルに広げている。 USD/JPY155.49EUR/USD1.1708GBP/USD1.3326