俳優の竹内涼真が１７日、都内で町田啓太とダブル主演するＮｅｔｆｌｉｘ映画「１０ＤＡＮＣＥ」（１８日から世界独占配信）の配信記念イベントを行った。原作は井上佐藤氏による大ヒット漫画。競技ダンスの世界を舞台に、強烈にひかれ合うトップダンサー２人の愛を描く物語だ。竹内は世界配信を前日に控え「いよいよきたか、という気持ち。すごくうれしい。俳優を始めて１２年、こんなに心と体がリンクした作品は初めて。こ