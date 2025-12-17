大阪で人気の焼きたてチーズケーキ「りくろーおじさんの店」は、17日までに公式サイトやインスタグラムを通じ、年末年始の営業予定を発表した。【画像】りくろーおじさんの店、2025〜26年 年末年始の営業予定（店舗一覧）公式サイトには「年末年始の営業時間・休業日のお知らせ」を掲載。「2026年1月1日、2日は一部店舗はお休みとなります。店舗ごとに異なりますのでご来店の際はご確認頂きますようお願いいたします。ご不便を