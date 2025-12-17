「創作四字熟語」の最優秀作品に選ばれた「古米奮闘」（中央）＝17日午後、大阪市中央区住友生命保険は17日、2025年の世相を映した「創作四字熟語」の最優秀作品に、コメ価格高騰対策で政府が備蓄米を放出した様子を表した「古米奮闘」（孤軍奮闘）を選出したと発表した。優秀作品9点には、トランプ米政権の高関税政策に各国政府が対応を迫られた「操虎関税」（相互関税）や、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク