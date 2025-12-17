※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ息子に書道を習うことを勧める夫。それに対して息子は、義母に連れていかれた書道教室で怖い思いをしたため習うのを嫌がる。正座を我慢できず足を伸ばしたところ、先生に手を叩かれたのだという…■やっと息子の気持ちを理解した？ ■夫が口を開く ■なんか諭しはじめた ■どうまとめるんだ「大人になるとな〜！」と