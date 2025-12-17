白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。現況を綴りました。 【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん「最近、仕事が辛いです」抗がん剤治療の副作用で「身体の限界を感じてきました」ネイボールさんは「最近、仕事が辛いです副作用がでて思い通りに仕事が進まないです。」と綴り、抗がん剤治療の副作用に悩まされていることを明かしました。 ネイボー