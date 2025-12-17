ＮＴＴは１７日、自動運転車の導入支援サービスを手がける新会社「ＮＴＴモビリティ」を設立したと発表した。運転手不足に悩む国内のバス会社やタクシー会社、自治体などに向け、自動運転車の提供や維持・管理、遠隔監視などのサービスを一括で提供する。２０３０年代に１０００台以上の運行支援を手がけ、数百億円の売上高を目指す。新会社はＮＴＴの完全子会社で、１５日付で設立した。ＮＴＴはこれまでグループ各社が個別に