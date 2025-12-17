１分間最強を決める人気格闘技「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の“濱の狂犬”と呼ばれる人気選手で俳優の黒石高大（３９）が１６日、自身のＸを更新。見事な肉体を披露し、反響を呼んだ。「週７でお酒飲んでる身体お酒やめたらバキバキになるのに」と綴り、自撮りを投稿したが、そのムキムキの肉体にファンは衝撃。コメント欄などでは「週７でお酒飲んでこの身体維持できるのは普通に凄いですよ！」、「