牛角は、2025年12月17日から26年1月12日までの期間限定で、黒毛和牛4種を一皿で贅沢に味わえる「厳選！黒毛和牛盛り」を販売します。それぞれの旨みや食感の違いを一度に楽しめる「厳選！黒毛和牛盛り」は、黒毛和牛カルビ・黒毛和牛上カルビ・黒毛和牛ゲタカルビ・黒毛和牛うらハラミの4部位を盛り合わせた特別メニューです。期間中は、単品合計価格4862円のところ、310g（3〜4人前）の量はそのままに4158円で楽しむことができま