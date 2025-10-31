日本代表のGK鈴木彩艶（23）が所属するセリエA・パルマ・カルチョ1913は、10月30日、公式Instagramを更新。SNSで人気の楽曲に合わせて踊る鈴木の動画を公開した。日本代表がトレンドに便乗したことで大きな話題を呼んでいる。 「神ってない夜を知らない」という日本語でのコメントと共に投稿された動画は、鈴木がダンスしているかのようなユニークな姿をおさめたもの。BGMには、ロックバンドFREDERICの楽曲「oddloop」