w-inds.が、ライブ映像商品『w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”』を2月18日にリリースする。 （関連：【映像あり】w-inds. 橘慶太、ソロアルバム『RE:ONE』の先行配信曲「PLEASE」MV） 本作品は、2025年7月から11月まで開催し、のべ3万人を動員したライブツアーを映像商品化したもの。11月14日に行われた生配信のなかでリリース自体は予告されており、このたびリリース日などの詳細