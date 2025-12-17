LiTMUSとゲームスタジオは、Nintendo Switch・Steamで発売中の『青鬼』シリーズの累計販売本数が20万本を突破したことを記念し、ホリデーセールを実施すると発表した。 【画像】セール情報・スクリーンショット セールは12月19日から行われる。Nintendo Switchでは1月11日まで、Steamでは1月12日3時までとなる。 今回のホリデーセールでは、『青鬼』『青鬼 ブル