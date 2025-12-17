オフィスや旅行の移動中でもあったかく過ごしたい！持ち運びできる足元ポカポカグッズ【画像で見る】温めながら力強くもみほぐしてくれる！「ふくらはぎゅ」足元の冷えに注目したあったかグッズをご紹介！今回は、オフィスやカフェなど外出先の屋内で、また旅行中の乗り物の中などでも使えるアイテムをピックアップしました。■コンパクト パネルヒーターコンパクト パネルヒーター￥7,128／トップランドマグネットとスタンドの2