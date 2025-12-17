（台北中央社）来年2月末に台北市の台北ドームで「日台野球国際交流試合」が開催される。北海道日本ハムファイターズと福岡ソフトバンクホークスが訪台し、来年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて結成される台湾代表チームや台湾プロ野球の中信ブラザーズ、味全ドラゴンズと対戦する。台湾での試合は、日本ハムが今年3月以来約1年ぶり、ソフトバンクは初めてとなる。16日に台北市内で行われた記者会見には、日本