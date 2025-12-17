（台北中央社）第98回米アカデミー賞12部門の候補を絞り込んだ「ショートリスト」が台湾時間17日に発表され、国際長編映画賞（旧外国語映画賞）の候補15作品に台湾代表作品「左撇子女孩」（左利きの少女、Left-Handed Girl）が残った。台湾映画が同賞の15作品に入るのは、「ひとつの太陽」（陽光普照）以来5年ぶり。「左撇子〜」のシーチン・ツォウ（鄒時〓）監督はショートリスト入りを果たした初の台湾人女性監督と