ニコンは、ミラーレスカメラ「Z5II」の最新ファームウェアを12月16日（火）に公開した。バージョン番号は1.10。 更新内容は、外部モニターなどのHDMI機器と接続している際、動画の撮影終了時に映像出力が途切れない仕様に変更となった。 「Z5II」は、フルサイズのイメージセンサーを搭載したミラーレスカメラ。ZマウントFX機においてベーシックな製品と位置づけられてい