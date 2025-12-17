レンズを単体で持ち運ぶためのLowepro「レンズケース 11×18cm」が、Amazonで約22%OFFのセール中となっている。12月17日（水）現在、参考価格が4,860円のところ、3,800円で購入可能だ。 ケースのフタとインナーのクッションが密着し、ほこりや水分からレンズを保護できる。フタの内側には、キャップなどが収納できるメッシュポケットも装備。 ショルダーストラップを備えるほか、面ファスナ