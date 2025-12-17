「デジタル賽銭」をご存じでしょうか？スマートフォンに搭載されているコードやクレジットカードなど、電子決済機能を活用した新しいお賽銭の方法です。この記事では、広まりつつあるデジタル賽銭の概要やメリット・デメリット、東北地方でデジタル賽銭に対応している神社を紹介します。記事を参考に、お参りの際はデジタル賽銭に挑戦してみましょう！●デジタル賽銭とはデジタル賽銭とは、スマホのコード決済やクレジットカー