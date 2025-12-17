2025年12月18日(木)、世界一有名なペンギン「「ピングー」」の期間限定ショップ「PINGU(TM) SHOP」が、京王百貨店 新宿店7階にオープン。ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に原型となるテストフィルムが制作され、1990年以降、テレビシリーズは世界155以上の国と地域で放送されている。【画像】どこかレトロでかわいい！販売予定のグッズを見るキュ