【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ゴスペラーズが、メジャーデビュー31周年記念日である12月21日に、初のライブ音源作品『ゴスペラーズ 30周年記念祭@日本武道館』を配信リリースすることが発表となった。 さらに同日19時には、メンバー全員が登場するスペシャルコンテンツ『G31からハーモニーを』が、ゴスペラーズ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。